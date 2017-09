Geschichte : Identität von weiblichen Kriegsgefangenen geklärt

Die bisher unbekannten Namen der Frauen hatte eine polnische Krankenschwester in einem Notizbuch aufgeschrieben. Dies habe sie 1945 hinausschmuggeln können, als sie mit den weißen Bussen des Schwedischen Roten Kreuzes gerettet wurde.

Auf die Spur der Frauen, von denen ein Teil aus Italien war, kamen die Neubrandenburger durch eine Anfrage aus Australien. Ein dort lebender Mann habe nach seinem italienischen Onkel gefragt. Die Forschung habe ergeben, dass bundesweit viele Schicksale von Italienern nicht geklärt sind, die nach dem Sturz Mussolinis und der Kriegserklärung Italiens gegen Deutschland 1943 gefangen genommen worden waren.

Dies seien insgesamt 600 000 Italiener gewesen, denen zunächst der Status «Zwangsarbeiter» verwehrt wurde. Einzelheiten der Forschung will das Stadtarchiv am 18. September vorstellen. In Neubrandenburg waren Tausende Zwangsarbeiter in Rüstungsfirmen, zum Teil aus dem KZ Ravensbrück, eingesetzt. In Fünfeichen befand sich zwischen 1939 und 1945 zudem eines der größten deutschen Kriegsgefangenenlager.

Lager Fünfeichen

08.Sep.2017