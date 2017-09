Konjunktur : Ifo-Index: Bessere Geschäfte für Ostdeutsche Wirtschaft

Die Wirtschaft in Ostdeutschland erwartet im Winterhalbjahr bessere Geschäfte. Der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts stieg daher im September im Vergleich zum Vormonat von 113,9 auf 114,9, wie das Institut am Donnerstag in Dresden mitteilte. Die laufenden Geschäfte würden dagegen etwas weniger gut eingeschätzt als im August.