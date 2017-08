Konjunktur : Ifo-Index: Ostdeutschlands Wirtschaft weniger optimistisch

Die Wirtschaft in Ostdeutschland hat ihre Lage für das kommende halbe Jahr im August nicht mehr ganz so gut eingeschätzt wie noch im Juli. Der Geschäftsklimaindex des Ifo Instituts sank in dem Zeitraum von 114,5 auf 114,0, wie das Institut am Mittwoch in Dresden mitteilte. Der Index befinde sich dennoch auf einem hohen Niveau. Vor allem Industrieunternehmen sahen eine Verschlechterung bei der aktuellen Lage und den Geschäftsaussichten.