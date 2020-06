Gewerkschaften : IG Metall Küste mobilisiert für heißen Herbst

Die IG Metall Küste erwartet nach den Sommerferien zunehmende Konflikte in den Betrieben der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Wegen der Auswirkungen der Corona-Krise wackeln etwa 15 000 bis 20 000 Arbeitsplätze in der Branche, sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich am Freitag in Hamburg. Das betreffe sowohl die Werften als auch den Flugzeugbau und die Automobilindustrie sowie zahlreiche Zulieferbetriebe.

19. Juni 2020, 12:30 Uhr

Die Gewerkschaft befürchte zudem, dass Arbeitgeber die Corona-Krise als Vorwand nutzen könnten, um tarifliche Regelungen, Einkommen und Mitbestimmung in Frage zu stellen sowie Standorte und Arbeitsplätze zu streichen. Dagegen würden sich die Belegschaften wehren, um eine beschäftigungspolitische Katastrophe im Herbst zu verhindern. Friedrich forderte, das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern. In der kommenden Woche will die IG Metall Küste mit Aktionen in allen fünf Küstenländern den Kontakt zu den Belegschaften wieder intensivieren, der ebenfalls unter den Corona-Auflagen gelitten hat.