Fahrzeugbau : IG Metall: Weitere Verhandlungen bei Mifa positives Signal

Insolvenzverwalter Lucas Flöther hatte die Beschäftigten am Mittwochmorgen darüber informiert, dass es weit fortgeschrittene Verhandlungen über den Einstieg eines neuen strategischen Investors gibt. Die werden jedoch noch andauern. An diesem Freitag läuft die Frist der Gläubiger für eine Investorenlösung ab. Daher sei den Beschäftigten vorsorglich gekündigt worden, so Flöther. Die Produktion laufe jedoch auch im Juli weiter.

von dpa

erstellt am 28.Jun.2017 | 13:56 Uhr