Wirtschaftspolitik : IHK-Präsident: Corona-Gefahren für Wirtschaft nicht gebannt

Die Wirtschaft in Westmecklenburg stützt den Regierungskurs der vorsichtigen Lockerung von Corona-Schutzmaßnahmen und verweist auf die Eigenverantwortung der Bürger. «Nur wenn wir gemeinsam für unsere Mitmenschen Verantwortung übernehmen und die AHA-Regeln einhalten, kann ein erfolgreicher Neustart der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern gelingen», machte der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Schwerin, Matthias Belke, in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung deutlich. Die AHA-Regeln besagen Abstand, Hygiene, Alltagsmasken.

Avatar_prignitzer von dpa

04. August 2020, 15:35 Uhr