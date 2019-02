Verbände : IHK Schwerin vollzieht Führungswechsel

Die Industrie- und Handelskammer Schwerin hat einen neuen Präsidenten. Auf ihrer Sitzung am Mittwoch wählte die Vollversammlung den Ludwigsluster Unternehmer Matthias Belke an die Spitze der IHK. Die Wahl des bisherigen Vize-Präsidenten sei mit großer Mehrheit erfolgt, teilte ein Sprecher mit. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge des langjährigen Präsidenten Hans Thon an. Dieser hatte bereits Ende vorigen Jahres angekündigt, das Amt in die Hände eines Jüngeren legen zu wollen.

von dpa

20. Februar 2019, 18:48 Uhr

Thon, der gut zehn Jahre an der Spitze der IHK in Schwerin gestanden hatte und mit dessen Namen auch wichtige Reformen verknüpft werden, feierte am Donnerstag seinen 76. Geburtstag. Noch unter seiner Ägide hatte die IHK-Vollversammlung im Dezember eine Beitragssenkung für die meisten der rund 25 000 Mitgliedsbetriebe beschlossen, die zu Jahresbeginn wirksam wurde.