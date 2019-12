Extremismus : Illegaler Waffenbesitz eines Polizisten: Plädoyers erwartet

Im Prozess gegen einen ehemaligen Elite-Polizisten aus der Nähe von Schwerin wegen illegalen Waffenbesitzes und Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz werden am Landgericht Schwerin heute die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet.

18. Dezember 2019, 02:50 Uhr

Zuvor soll ein Waffenexperte des Landeskriminalamtes erneut als Zeuge aussagen. Er hatte am vorangegangenen Prozesstag im Gerichtssaal eine Maschinenpistole vorgeführt, die neben anderen Waffen und Munition bei einer Razzia im Haus des ehemaligen SEK-Beamten im Juni gefunden worden war. An den Experten gebe es noch Nachfragen, sagte ein Gerichtssprecher. Die Maschinenpistole fällt unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Ihr Besitz ist Privatpersonen in Deutschland nicht erlaubt.

Der Angeklagte mit Kontakten zur mutmaßlich rechtsextremen Prepper-Szene hat im Prozess alle Anklagepunkte eingeräumt. Das Urteil soll am Donnerstag gesprochen werden.