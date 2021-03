Elektro : Im Autokorso zur Demonstration der IG Metall Küste

Die IG Metall Küste fordert vier Prozent mehr Lohn und Gehalt für die rund 140 000 Metaller in Norddeutschland. Noch gibt es aus Sicht der Gewerkschaft kein verhandlungsfähiges Angebot. Die Warnstreiks gehen weiter.

Hamburg | Mit einer lautstarken Demonstration mit mehr als 200 hupenden Autos hat die IG Metall Küste am Dienstag in Rostock ihre zweite Warnstreikwoche in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie gestartet. Zuvor waren die Metaller mit ihren Autos im Korso durch die Stadt zum Stadthafen gefahren. Dort kritisierte Irene Schulz, geschäftsführendes Vorstand...

