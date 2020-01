Arbeitsmarkt : Im Dezember 3000 Arbeitslose mehr als im November

Avatar_prignitzer von dpa

03. Januar 2020, 10:04 Uhr

Die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist im Dezember um 3000 auf 58 100 gestiegen. Die Erwerbslosenquote kletterte von 6,7 auf 7,1 Prozent, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Kiel mitteilte. Vor einem Jahr lag sie bei 7,6 Prozent. Vor allem in den Tourismusregionen meldeten sich im Dezember mehr Menschen erwerbslos. Allein im Landkreis Vorpommern-Rügen schnellte die Zahl der Betroffenen um 1200 oder 13,9 Prozent in die Höhe. Der Anstieg sei saisonal typisch und entspreche dem Niveau der vergangenen Jahre, hieß es.