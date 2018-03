Bau : Im Mai beginnt die Sanierung des Güstrower Schlosses

Rund fünf Millionen Euro will das Land in diesem Jahr in die landeseigenen Schlösser und Gärten investieren. Eines davon ist das Güstrower Schloss. Die Arbeiten dort dauern mindestens bis 2022.

von dpa

27. März 2018, 05:30 Uhr

Güstrow (dpa/mv) - Im Mai beginnt die umfangreiche und mehrere Jahre dauernde Sanierung des Güstrower Schlosses. Neben der Instandsetzung der Dächer und Fassaden steht auch die Sanierung des Torhauses, der Schlossbrücke, des Wirtschaftsgebäudes, der Südterrasse und aller Mauern auf dem Plan. Erster Schritt ist nach Angaben des Betriebs für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern (BBL) die Schadstoffsanierung im Dachgeschoss. Insgesamt seien Bauleistungen in Höhe von rund 22 Millionen Euro vorgesehen, die zum größten Teil mit Fördermitteln der EU stammen. Genaue Informationen möchte der BBL heute (13.00 Uhr) geben.

Die eigentlichen Bauarbeiten am Schloss werden erst im kommenden Jahr beginnen. Hintergrund sei die Ausschreibung eines Wettbewerbs für die Planung. Der Abschluss der Arbeiten ist laut BBL für Ende 2022 bis Anfang 2023 vorgesehen, das Wirtschaftsgebäude soll jedoch bereits bis Ende 2020 fertig sein. Der Museumsbetrieb werde während der Baumaßnahmen aufrechterhalten, versicherte der BBL.