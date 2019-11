Brauchtum : Im Nordosten sind die Narren los: Start in den Karneval

Die Narren im Nordosten haben das Zepter übernommen: Um elf Uhr elf startete am elften Elften auch in Mecklenburg-Vorpommern die fünfte Jahreszeit - Karnevalisten und Fans in Städten wie Anklam, Schwerin, Rostock und Greifswald und Neubrandenburg ließen sich das nicht entgehen. Obwohl der offizielle Beginn auf einen Montag fiel, sorgten Karnevalsclubs für Spektakel. Zur Narren-Hochburg war diesmal Anklam gekürt worden, dort stieg die große Landeseröffnung. «Das war ein gelungener Auftakt der Session», sagte Landeskarneval-Präsident Lutz Scherling danach.

11. November 2019, 15:33 Uhr

Anklams Bürgermeister Michael Galander übergab symbolisch die Schlüsselgewalt an die Karnevalisten - ebenso wie in Schwerin Oberbürgermeister Ricoa Badenschier. In Rostock fuhr Prinzessin Luisa I. im roten Trabi vor und wurde von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen empfangen. Mit dem Pferdewagen reisten die Jecken in Greifswald zu Oberbürgermeister Stefan Fassbinder, sangen Faschingslieder und riefen die fünfte Jahreszeit aus. Fassbinder überreichte ihnen symbolisch den Rathausschlüssel und ein paar Taler im Säcklein, wie eine Sprecherin berichtete.

In Neubrandenburg nahmen die Karnevalsvereine nach ihrem Umzug durch die Straßen gleich zwei Schlüssel von Oberbürgermeister Silvio Witt in Empfang - die für die beiden Ausweichquartiere, weil das Rathaus saniert wird, wie eine Sprecherin sagte. Witt wurde 2017 vom Karneval-Landesverband mit dem Spaßvogelorden geehrt. Die Verleihung der Auszeichnung für 2019 findet am 30. November in Sukow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) statt.

Auf der Prinzengala in Sukow soll auch das neue Landesprinzenpaar gewählt werden, wie Präsident Scherling sagte. Sechs Kandidatenpaare gebe es bereits - weitere Bewerber seien sehr willkommen. Am Aschermittwoch (26. Februar 2020) endet dann wieder die wichtigste Zeit für Tanzmariechen und Prinzengarden, Narren und Jecken.