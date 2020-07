Der Sommer 2020 war bisher längst nicht so heiß wie in den Vorjahren. Zwar sind die Strände voll, sofern die Sonne scheint. Aber die Polizei musste deutlich weniger Todesfälle bei Unfällen im und am Wasser registrieren.

