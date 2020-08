Verkehr : Im Stau: Kind wird bei Überqueren von Straße schwer verletzt

Auf der L21 zwischen Pruchten und Bresewitz ist es am Samstag kurz hintereinander zu zwei Unfällen gekommen. Zunächst wurden bei einem Auffahrunfall an einem Stauende fünf Fahrzeuge ineinandergeschoben und beschädigt, dabei wurden sechs Insassen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Danach lief entlang des Staus etwa 500 Meter vom Unfallort entfernt ein fünf Jahre altes Kind über die Straße, weil es zu seinem Vater wollte. Ein Auto, dass in entgegengesetzter Richtung zum Stau fuhr, konnte nicht bremsen - und der Junge erlitt schwere Verletzungen.

Avatar_prignitzer von dpa

15. August 2020, 21:42 Uhr