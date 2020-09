Prozesse : Imbiss-Einbruch mit tödlichem Ende: BGH beanstandet Strafen

Nach einem Einbruch in ein Döner-Bistro in Neubrandenburg mit tödlichem Ausgang drohen den beiden überlebenden Tätern schärfere Strafen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob die Verurteilung der Männer aus Berlin jeweils im Strafausspruch auf. Das Landgericht habe bestimmte Umstände zu Unrecht strafmildernd herangezogen, heißt es in der Entscheidung der Karlsruher Richter von Mitte Juli, die jetzt veröffentlicht wurde. (Az. 2 StR 288/19)

Avatar_prignitzer von dpa

04. September 2020, 11:58 Uhr