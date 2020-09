Geschichte : Immer weniger Einwohner in Ost-Ländern

Die Zahl der Einwohner in den ostdeutschen Ländern sinkt nach einer Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung weiter. Die Hoffnungen schwinden, dass die demografische Trennlinie zwischen Ost und West künftig verblasst, wie es in einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Bilanz wenige Wochen vor dem 30. Jahrestag der Wiedervereinigung heißt.

10. September 2020, 09:27 Uhr