Justiz : Immer weniger Strafgefangene in MV

In Mecklenburg-Vorpommerns Gefängnissen sitzen immer weniger Strafgefangene und Sicherungsverwahrte ein - darunter kaum Frauen. Am Stichtag 31. März waren es 907 in den fünf Justizvollzugsanstalten des Landes, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Schwerin mitteilte. Davon seien lediglich 31 Frauen gewesen. Hinzu kämen noch 179 Männer und 8 Frauen in Untersuchungshaft - 25 Personen mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum.