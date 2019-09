Wetter : Immer wieder Regen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern bleibt es weiter regnerisch. Laut Deutschem Wetterdienst wird es am Dienstag besonders an der Küste nass und windig. Im Süden des Landes klart es erst am Nachmittag etwas auf. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 20 Grad.

Avatar_prignitzer von dpa

10. September 2019, 07:33 Uhr

Der Mittwoch startet erst recht freundlich. Im Laufe des Tages ziehen dann aber vom Westen immer mehr Wolken über das Land. Ab den Mittagsstunden kann es dann überall zu Regenschauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad.

Am Donnerstag lässt der Regen dann ein bisschen nach und es wechseln sich immer wieder Sonne und Wolken ab. Im Süden kann es auch immer mal wieder zu leichten Schauern kommen. Es werden Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad erwartet.