Gesundheit : Impfungen mit Astrazeneca werden in MV vorerst ausgesetzt

Mit dem Impfstoff von Astrazeneca sind viele Hoffnungen auf ein schnelleres Impfen im Kampf gegen die Corona-Pandemie verbunden. Viele Menschen müssen nun vorerst auf ihren Termin warten.

Schwerin | Viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern müssen vorerst auf ihre Corona-Impfung mit dem Impfstoff von Astrazeneca verzichten. Aufgrund der Empfehlungen des Bundes werden die Impfungen mit Astrazeneca mit sofortiger Wirkung ausgesetzt, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Montag in Schwerin mitteilte. Es werden ebenfalls keine Termine mehr verg...

