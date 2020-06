Gesundheit : Infizierter nach Pfingstgottesdiensten in Vorpommern

Avatar_prignitzer von dpa

09. Juni 2020, 10:59 Uhr

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen nach Pfingstgottesdiensten der katholischen Kirche in Vorpommern ist auf neun gestiegen. Eine weitere Kontaktperson aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen ist positiv getestet worden, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag mitteilte. Insgesamt seien am Montag 16 Abstriche von Gottesdienstbesuchern und Kontaktpersonen analysiert worden. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hatte rund 350 Menschen in häusliche Isolation geschickt, die zu Pfingsten Gottesdienste in Stralsund und Grimmen gefeiert hatten.