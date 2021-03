Justiz : Inhaftierte können Personalausweis in JVA beantragen

Inhaftierte der Justizvollzugsanstalt in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) können ihren Personalausweis künftig direkt im Gefängnis beantragen.

Stralsund | Das Ordnungsamt kommt mit der sogenannten digitalen Bürgerkiste in die Anstalt und erledigt dann die Formalitäten, wie das Justizministerium am Samstag in Schwerin mitteilte. Zuvor sei jeder Gefangene dafür ins Ordnungsamt gefahren worden. „So können Gefangene, die drei Monate vor ihrer Haftentlassung stehen, einen Personalausweis beantragen, wenn ...

