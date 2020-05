Freizeit : Innenbereiche von Zoos und Tierparks dürfen wieder öffnen

Avatar_prignitzer von dpa

05. Mai 2020, 17:11 Uhr

Zoos, Tierparks und Botanische Gärten dürfen von Donnerstag an den Besuchern noch mehr Attraktionen zeigen. Waren bislang nur die Außenbereiche zugänglich, könnten dann auch die Gebäude wie die Aquarien in den Zoos wieder betreten werden, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Schwerin mit. Zudem würden die Außenspielplätze solcher Anlagen wieder geöffnet. Hygienemaßnahmen und die Abstandsregeln müssten jedoch weiter eingehalten werden.