Extremismus : Innenminister Grote: Extremismus entschlossen entgegentreten

Bei der ersten landesweiten Demokratiekonferenz hat Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) zum Kampf gegen Extremismus aufgerufen. «Extremismus insgesamt bedroht unsere pluralistische Gesellschaft - egal aus welcher Richtung», sagte Grote am Montag in Kiel. «Wir müssen dem entschlossen entgegentreten, bevor sich die Gefahren in konkrete Taten verwandeln.» Eine umfassende Präventions- und Aufklärungsarbeit sei wichtig.

von dpa

12. März 2018, 12:20 Uhr

Das Landesdemokratiezentrum Schleswig-Holstein (LDZ) beteiligt sich mit der Stadt Kiel, der Arbeiterwohlfahrt, der Türkischen Gemeinde und anderen an den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Das LDZ hatte zur Konferenz eingeladen. Rund 100 Teilnehmer diskutierten in einem Kieler Hotel, wie sich Extremismus noch besser vermeiden, begegnen oder bekämpfen lässt.

Rassismus sei «ein drängendes gesellschaftliches Thema», sagte Grote. Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus finden in Schleswig-Holstein seit Montag bis 24. März zahlreiche Veranstaltungen statt, etwa in Lübeck, Heide, Pinneberg oder Kiel.

Das LDZ fördert im Norden Projekte, die Extremismus präventiv begegnen, bekämpfen oder die allgemein die Demokratie fördern. Das Zentrum bündelt und koordiniert dabei die mobile Beratung, Opfer- sowie Distanzierungs- und Ausstiegsberatung.

Unterstützt wird das LDZ vom Bundesprogramm «Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit» und durch die beiden Landesprogramme zur Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämpfung und zur Vorbeugung und Bekämpfung von religiös motiviertem Extremismus.