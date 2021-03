Polizei : Innenministerium bereitet Impfung von 3000 Polizisten vor

Das Innenministerium bereitet die Impfung von rund 3000 Polizisten vor, die als Streifen- und Kripo-Beamte sowie Bereitschafts- und Wasserschutzpolizisten viel Kontakt mit Menschen haben.

Schwerin | Auch Mitarbeiter des polizeiärztlichen Dienstes gehören in die Prioritätsgruppe zwei, für welche die Landesregierung am Dienstag den Astrazeneca-Impfstoff gegen Covid-19 freigegeben hat. Wie das Innenministerium am Freitag mitteilte, sollen zunächst die örtlichen Polizeidienststellen den regionalen Impfzentren den Bedarf an Impfdosen melden. Dann würd...

