Wissenschaft : Innovationspreis für Greifswalder Firma Coldplasmatech

Die Greifswalder Firma Coldplasmatech ist mit dem Deutschen Innovationspreis 2018 ausgezeichnet worden. Sie hat eine Wundauflage für die Therapie von chronischen Wunden entwickelt. Die Firma wurde in der Kategorie Startups geehrt, wie die Leibniz-Gemeinschaft am Samstag nach der Preisverleihung am Vorabend in München mitteilte. Sie setzte sich gegen zwei andere Nominierte durch. Das Unternehmen ist eine Ausgründung des Leibniz-Instituts für Plasmaforschung und Technologie in Greifswald.

von dpa

14. April 2018, 16:10 Uhr

Für Leibniz-Präsident Matthias Kleiner ist das Greifswalder Unternehmen ein Paradebeispiel für Innovationsprozesse aus der Wissenschaft. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Physikern, Medizinern und Technikern zeige, wie gut die kooperative Wissenschaft in der Leibniz-Gemeinschaft mit ihrem klaren Blick auf den Nutzen für die Gesellschaft funktioniere.

Coldplasmatech hat schon mehrere Preise bekommen, unter anderem 2015 den Leibniz-Gründerpreis.

Der Deutsche Innovationspreis ist eine Initiative der Firmen Accenture, Daimler und EnBw zusammen mit dem Magazin «Wirtschaftswoche» und steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.