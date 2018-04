Agrar : Insekten-Streit: Agrarminister sieht dramatischen Rückgang

von dpa

19. April 2018, 14:38 Uhr

Zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz gibt es Streit um das Insektensterben. Während einige Forscher von einer Abnahme der Insekten um 75 Prozent in den vergangenen 27 Jahren in Deutschland ausgehen, bezweifeln andere die Belastbarkeit der Studie, die auf Daten eines Entomologischen Vereins basiert. Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) sieht einen dramatischen Rückgang der Insektenzahl. Daher müsse alles getan werden, um die Lebensbedingungen für Wildbienen und Insekten zu sichern, sagte er vor einem Parlamentarischen Abend, zu dem er am Donnerstag in die Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns in Berlin eingeladen hat. Mecklenburg-Vorpommerns Bauernpräsident Detlef Kurreck bezweifelt einen drastischen Insektenrückgang und spricht von einer «dünnen Faktenlage». Er forderte mehr Forschung dazu.