Landtag : Investitionen, Bildung, Sicherheit im Haushalt 2018/19

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 27.Sep.2017 | 14:13 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den Haushaltsentwurf der Landesregierung für die Jahre 2018 und 2019 am Mittwoch in den Landtag eingebracht. Vorgesehen sind Rekordausgaben: Nächstes Jahr soll der Etat um 186 Millionen auf 8,07 Milliarden Euro wachsen und im darauffolgenden Jahr auf 8,12 Milliarden Euro. Als Schwerpunkte nannte Schwesig Investitionen in Wirtschaft und Infrastruktur, die Kinderbetreuung, Schulen und Sicherheit. Eine Neuverschuldung ist trotz der höheren Ausgaben nicht vorgesehen, denn die Regierung geht von deutlich steigenden Steuereinnahmen aus. 2018 wird ein Plus von 232 Millionen Euro erwartet, für 2019 wird mit weiteren 53 Millionen Euro gerechnet.