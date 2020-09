Industrie : Investor übernimmt angeschlagenen Porzellanhersteller Kahla

Im Ringen um die Sanierung des Porzellanherstellers Kahla ist ein Investor gefunden. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, übernimmt Daniel Jeschonowski, Geschäftsführender Gesellschafter des Kugelschreiber-Herstellers Senator, das traditionsreiche Porzellanwerk. Kahla-Porzellan mit rund 250 Mitarbeitern war seit März in Insolvenz in Eigenverwaltung. Grund für die finanzielle Schieflage war nach Unternehmensangaben ein geplatzter Großauftrag, für den zuvor Investitionen in Millionenhöhe getätigt worden waren. Die neue Struktur und Strategie würden in Kürze vorgestellt, hieß es.

01. September 2020, 11:04 Uhr