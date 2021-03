Schulen : Inzidenz-Überschreitung: Schulen in Parchim offen

Trotz anhaltend hoher Corona-Inzidenzwerte über 100 bleiben die Schulen im Landkreis Ludwigslust-Parchim vorerst offen.

Parchim | Die Entscheidung sei nach Absprache mit dem Landkreis und dem örtlichen Gesundheitsamt getroffen worden, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums in Schwerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Nach Auskunft und in Absprache mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim sollen die Schulen nach jetzigem Stand mindestens bis Mittwoch geöffnet bleiben.“ ...

