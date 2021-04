Bildung : Inzidenzwert Kriterium für Unterricht in kommender Woche

Mit einem Zwei-Stufen-Plan soll künftig der Unterricht in Pandemie-Zeiten in Mecklenburg-Vorpommern geregelt werden. Besonders ins Blickfeld rücken künftig die Inzidenzwerte eines Wochentages.

Schwerin | Für das weitere Vorgehen in den Schulen Mecklenburg-Vorpommerns wird künftig der Sieben-Tage-Inzidenzwert jeweils vom Mittwoch verstärkt in den Fokus rücken. Anhand dieses Wertes soll dann geschaut werden, in welcher Form Unterricht in der jeweils kommenden Woche umgesetzt werden kann, wie das Bildungsministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte. ...

