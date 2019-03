Unternehmen : Israelischer Papierverarbeiter investiert in Rostock

von dpa

27. März 2019, 16:31 Uhr

Die Yamaton Paper GmbH hat in seinem neuen Rostocker Werk die Produktion gestartet. Das Unternehmen gehört zu dem israelischen Papierverarbeitungskonzern Yamaton und ist seit 2000 in Rostock ansässig. Wie der Wirtschaftsförderer Rostock Business am Mittwoch berichtete, hat das Unternehmen in das neue Werk rund 9,8 Million Euro investiert. Es produziere mit 56 Mitarbeitern umweltfreundliche und kundenindividuelle Verpackungsmaterialien, die unter anderem in der Automobilindustrie und im Baugewerbe, aber auch bei Transport und Logistik Verwendung finden. Zuvor hatte Yamaton Paper seinen Standort im Ölhafen Rostock. Wegen der positiven Geschäftsentwicklung sei der Umzug nötig gewesen.