Konjunktur : IWH-Forscher senken Wachstumsprognose erneut

von dpa

13. Juni 2019, 12:56 Uhr

Die ostdeutsche Wirtschaft wird nach Schätzungen des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) weniger wachsen als erwartet. Die Forscher korrigierten ihre Prognose erneut nach unten, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Sommerkonjunkturbericht hervorgeht. Demnach legt die ostdeutsche Wirtschaft einschließlich der Bundeshauptstadt Berlin dieses Jahr um 0,8 Prozent zu. Im Frühjahr gingen die Forscher von einem Plus von 1,0 Prozent aus. Ende vorigen Jahres hatten sie 1,4 Prozent Zuwachs vorhergesagt. Damit könnte das Plus im Osten dank des Wachstumstreibers Berlin höher ausfallen als im Bundesschnitt. Für Deutschland sagt das IWH einen Anstieg von 0,5 Prozent voraus.