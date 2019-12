Wetter : Jahreswechsel: Temperaturen steigen nach Weihnachten an

Nach verhältnismäßig warmen Weihnachtstagen können sich die Menschen im Norden zum Jahreswechsel voraussichtlich sogar auf noch mildere Temperaturen einstellen. Bis zum Samstag ist zwar mit keiner großen Wetteränderung zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag ankündigte. Die Temperaturen bleiben demnach voraussichtlich bei drei bis fünf Grad. Spätestens am Sonntag sei dann jedoch mit einem Anstieg zu rechnen, stellenweise sollen zweistellige Temperaturen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern erreicht werden.

Avatar_prignitzer von dpa

24. Dezember 2019, 14:22 Uhr

«Am kommenden Montag ist beispielsweise im Bereich der Elbe mit rund zehn Grad zu rechnen», sagte Meteorologin Julia Schmidt vom Deutschen Wetterdienst in Hamburg. An den Küsten sei zudem zu Beginn der kommenden Woche mit starken Winden und Sturmböen zu rechnen. Nach Angaben des Wetterdienstes soll der warme Wettertrend mindestens bis zum zweiten Januar andauern.