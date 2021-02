Gesundheit : Jeder Haushalt in MV soll sechs FFP2-Masken erhalten

Jeder Haushalt in Mecklenburg-Vorpommern soll sechs FFP2-Masken vom Land erhalten.

Schwerin | Die Bürgerinnen und Bürger sollen diese nach Hause bekommen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag in Schwerin ankündigte. Die Verteilung soll demnach am kommenden Dienstag beginnen. Zuerst sollen Haushalte in Vorpommern-Greifswald ...

