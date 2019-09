Ausbildung : «Jobfactory» will Berufe erlebbar machen

Zur Berufsbildungsmesse «Jobfactory» werden von heute an rund 10 000 Besucher in der Rostocker Hanse Messe erwartet. Nach Veranstalterangaben haben sich mehr als 140 Unternehmen für die zweitägige Messe angemeldet, um sich jungen Leuten auf der Suche nach einem Ausbildungsberuf oder Studienfach zu präsentieren. Mit Aktionen und Spielen sollen die Berufe greifbar werden. An einem Schaufelbagger könne etwa ausprobiert werden, wie man sich als Baugeräteführer so fühlt.

Avatar_prignitzer von dpa

06. September 2019, 02:09 Uhr

Neben vielen Firmen ist den Angaben zufolge auch die Arbeitsagentur vertreten, deren Mitarbeiter kostenlos Bewerbungsunterlagen prüfen und Tipps für Verbesserungen geben. Mit dem «JobUFO» können Azubis in spe eine Videobewerbung aufnehmen, mit der einige Personalabteilungen auf das lästige Anschreiben verzichten.

Einer Einschätzung der Arbeitsagentur zufolge können sich auch in MV in der Regel nicht mehr die Betriebe die Bewerber, sondern die Azubis ihre Betriebe aussuchen. Grund ist der Fachkräfte- und Personalmangel. Ende August waren demnach mehr als 3800 Ausbildungsplätze im Nordosten unbesetzt, demgegenüber standen nur rund 1700 nicht versorgte Schulabgänger.