Religion : Jüdischer Gottesdienst nach 99 Jahren

Erstmals nach 99 Jahren wird in der ehemaligen Synagoge in Krakow am See (Landkreis Rostock) wieder ein jüdischer Gottesdienst gefeiert. Am Dienstag (8. Oktober) und Mittwoch will die unabhängige Synagogengemeinde Berlin Bet Haskala dort den höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, begehen, wie die Gemeinde am Mittwoch mitteilte. Dazu soll der Bau als temporäre Synagoge geweiht werden.

Avatar_prignitzer von dpa

02. Oktober 2019, 12:36 Uhr

Das Gebäude war den Angaben zufolge 1920 an die Stadt Krakow am See verkauft und viele Jahre als Turnhalle genutzt worden. So sei es dem Schicksal der Zerstörung und Brandschatzung im November 1938 entgangen. Nach dem Bau einer neuen Turnhalle vor knapp 30 Jahren habe sich ein Verein gegründet, der das Haus im ursprünglichen Stil renoviert und für die Stadt ein kulturelles Zentrum geschaffen habe.