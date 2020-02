Tourismus : Jugendherbergen im Nordosten mit Plus gegen den Trend

Die Jugendherbergen in Mecklenburg-Vorpommern haben bei den Übernachtungen 2019 ein Plus von 6,4 Prozent erzielt. Wie der DJH-Landesverband am Mittwoch mitteilte, sei der Zuwachs gegen den allgemeinen Trend erfolgt. Demnach weise die amtliche Statistik in Mecklenburg-Vorpommern für das Segment «Jugendherbergen und Hütten» per November einen Rückgang von 3 Prozent der Übernachtungen gegenüber dem Vorjahr aus. Der DJH-Landesverband will am 3. März genauer erklären, wie die Zahlen zustande kommen und welche Entwicklung im Jahr 2020 erwartet wird.

Avatar_prignitzer von dpa

19. Februar 2020, 15:37 Uhr

In die Übernachtungszahlen für das vergangene Jahr seien noch die Jugendherbergen in Ueckermünde und Barth eingeflossen, sagte eine Sprecherin des DJH-Landesverbandes am Dienstag. In beiden Häusern war der Betrieb zum Ende der Saison 2019 eingestellt worden. Schuld waren rückläufige Übernachtungszahlen, hieß es in einer Begründung. Die Kosten für den Betrieb der geschlossenen Jugendherbergen hätten seit Jahren die Einnahmen überstiegen.