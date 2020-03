Tourismus : Jugendherbergen in MV steigern Übernachtungszahlen deutlich

Die Jugendherbergen in Mecklenburg-Vorpommern konnten im vergangenen Jahr die Zahl der Übernachtungen deutlich steigern. Wie der Jugendherbergsverband am Dienstag in Rostock berichtete, wurden insgesamt 381 750 Übernachtungen von rund 120 000 Gästen registriert. Damit sei die Zahl der Übernachtungen um 6,4 Prozent im Vergleich zum Jahr gestiegen.

Avatar_prignitzer von dpa

03. März 2020, 14:10 Uhr

Der Vorstand des DJH-Landesverbands Kai-Michael Stybel verwies auf Zahlen des Statistischen Amts. Dort werde zum Zeitpunkt November 2019 für das Segment «Jugendherbergen und Hütten» mit 98 Betrieben inklusive der 16 damaligen Jugendherbergen ein Rückgang von drei Prozent bei den Übernachtungen verzeichnet. «Der Zuwachs an Gästen, Übernachtungen und Auslastung gegen den Trend zeigt, dass sich die Qualitäts- und Investitionsoffensive in den zurückliegenden Jahren auszahlt und auf Akzeptanz in der Zielgruppe der Kinder- und Jugendreisenden trifft.»