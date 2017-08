Notfälle : Jugendliche Urlauberin löst mit Notfall-App Großeinsatz aus

Eine 17-jährige Urlauberin hat am Dienstag in Kühlungsborn mithilfe einer Notfall-App einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Jugendliche aus Bayreuth war am Nachmittag allein zu einem Spaziergang aufgebrochen, als sich ihr Gesundheitszustand plötzlich verschlechterte, wie die Polizei mitteilte. Ihr war es demnach nicht mehr möglich, mit dem Handy den Notruf zu wählen. Allerdings gelang es ihr, über eine auf dem Telefon installierte Notfall-App einen Notruf abzusetzen. Der App-Betreiber aus Berlin informierte die Polizei, die das Mädchen versuchte, zu erreichen. Eine Kommunikation sei aber aufgrund der gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht möglich gewesen, hieß es.