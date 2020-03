Verkehr : Jugendlicher stürzt mit Moped und prallt gegen Schild

Avatar_prignitzer von dpa

19. März 2020, 05:24 Uhr

Ein Jugendlicher ist in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit seinem Moped gestürzt und gegen ein Verkehrsschild geprallt. Der 16-Jährige habe am Mittwochabend zuvor in einer Kurve den Bordstein berührt und sei so ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Bei dem Sturz wurde er so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nähere Angaben zum Grad der Verletzungen machte die Polizei nicht.