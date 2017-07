Unfälle : Junge Frau stirbt bei Autounfall nahe Wolgast

Eine junge Frau ist bei einem Autounfall im Landkreis Vorpommern-Greifswald ums Leben gekommen. Die 20-Jährige war am Donnerstag auf der Kreisstraße zwischen Wolgast und Rubenow mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Das Auto kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Die Kreisstraße blieb für etwa zwei Stunden gesperrt.

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 05:35 Uhr