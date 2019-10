Unfälle : Junge von Auto angefahren und schwer verletzt

Avatar_prignitzer von dpa

29. Oktober 2019, 12:13 Uhr

Ein Kind ist in Berlin-Marzahn von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der zwölfjährige Junge sei an einem entladenden LKW in Höhe einer Baustelle auf die Fahrbahn der Eichhorster Straße gerannt, teilte die Polizei mit. Vermutlich habe er nicht auf den Verkehr geachtet, hieß es weiter. Eine 57-jährige Fahrerin erfasste den Jungen am Montagnachmittag mit ihrem Wagen. Der Zwölfjährige erlitt einen Oberschenkelbruch, einen Rippenbruch sowie Prellungen und Schürfwunden. Der Verletzte kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.