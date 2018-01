Kriminalität : Junger Mann in Güstrow überfallen und mit Reizgas besprüht

vergrößern 1 von 1 Foto: Christophe Gateau 1 von 1

erstellt am 02.Jan.2018 | 07:58 Uhr

Ein 19-Jähriger ist am Silvesterabend in Güstrow (Landkreis Rostock) von drei Männern überfallen worden. Einer sprühte ihm dabei Reizgas ins Gesicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Überfallene wehrte sich und schrie. Ein Bekannter kam ihm zu Hilfe. Die Täter flohen. Der junge Mann musste wegen brennender Augen medizinisch versorgt werden. Ihm fehlten nach eigenen Angaben auch mehrere hundert Euro. Er vermutete, dass die Täter ihm das Bargeld in dem Handgemenge geraubt hatten.