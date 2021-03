Justiz : Justiz verhängt 1,2 Millionen Euro Auflagen

Geldauflagen aus Straf-, Ermittlungs- und Gnadenverfahren kommen im Nordosten zum größten Teil gemeinnützigen Vereinen zugute. Wer Geld haben möchte, kann sich auf eine Liste beim Oberlandesgericht Rostock setzen lassen.

Schwerin | Die Gerichte und Staatsanwaltschaften in Mecklenburg-Vorpommern haben im vergangenen Jahr Geldauflagen gegen Verurteilte und Beschuldigte in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro verhängt. Das waren etwa 45 000 Euro weniger als noch ein Jahr zuvor, wie das Justizministerium in Schwerin auf Anfrage mitteilte. Etwas mehr als 800 000 Euro der Summe des vergan...

