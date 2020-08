Kabinett : Kabinett befasst sich erneut mit Corona: Schule Hauptthema

Gut eine Woche nach dem Schulbeginn in Mecklenburg-Vorpommern zieht die Landesregierung eine erste Bilanz zum Unterrichtsstart unter Pandemiebedingungen. Laut Staatskanzlei wird dies das bestimmende Thema der Kabinettssitzung am heutigen Dienstag in Schwerin sein.

Avatar_prignitzer von dpa

11. August 2020, 02:30 Uhr