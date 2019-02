Regierung : Kabinett berät über Bundesratsinitiative gegen Funklöcher

von dpa

05. Februar 2019, 02:38 Uhr

Im Kampf gegen Funklöcher will Mecklenburg-Vorpommern den Bund stärker in die Pflicht nehmen. Dazu plant die Landesregierung eine Bundesratsinitiative, die auf eine flächendeckende Mobilfunkversorgung in ganz Deutschland zielt. Das Kabinett befasst sich auf seiner Sitzung am Dienstag in Schwerin mit dem Entwurf, den Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) vorstellen wird. Zur nächsten Bundesratssitzung Mitte Februar soll die Initiative dann in die Länderkammer eingebracht werden, kurz bevor vom Bund die hoch leistungsfähigen 5G-Frequenzen versteigert werden. Mecklenburg-Vorpommern plädiert dafür, die Vergabe an die Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung zu knüpfen und dafür gegebenenfalls auf Milliarden Einnahmen für den Bund zu verzichten.