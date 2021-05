Kabinett : Kabinett beschließt: Zwei Haushalte dürfen sich treffen

Noch in dieser Woche sollen weitere Lockerungen der Corona-Auflagen in Mecklenburg-Vorpommern in Kraft treten. Es sind kleine Schritte in verschiedensten Bereichen.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern lockert die Corona-Beschränkungen weiter. Von Donnerstag an dürfen sich zwei Haushalte privat und in der Öffentlichkeit treffen, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts mitteilte. In Restaurants gilt dabei eine Obergrenze von zehn Personen. Kinder, Geimpfte und Genesene zählen dabei...

