Regierung : Kabinettsklausur zum Doppelhaushalt: Ringen bis zuletzt

von dpa

27. Juni 2019, 02:15 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Die Landesregierung in Schwerin ist bei der Aufstellung des Doppeletats für 2020/2021 auf der Zielgeraden. Bei einer knapp dreistündigen Haushaltsklausur sollen heute die letzten Fragen geklärt werden. Zuvor hatten die Minister in den sogenannten Chefgesprächen mit dem Finanzressort die jeweiligen Etats schon in ihren Grundzügen vereinbart. Dem Vernehmen nach waren die Zusatzforderungen angesichts der zuletzt sprudelnden Steuereinnahmen größer als in vergangenen Jahren. Die Bereitschaft zum Geldausgeben war allerdings Anfang Mai etwas gebremst worden. Der jüngsten Steuerschätzung zufolge werden in Mecklenburg-Vorpommern die Einnahmen in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach weniger stark steigen als geplant. Zudem muss ab 2020 die Schuldenbremse eingehalten werden.