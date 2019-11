Immobilien : Käufer für Observatorium und Ex-Rittergut Heisenhof gesucht

Ein ehemaliges erdmagnetisches Observatorium in der Nähe von Cuxhaven soll demnächst bei einer Auktion in Rostock versteigert werden. Die Immobilie mit zwei Hauptgebäuden befindet sich auf einem 27 000 Quadratmeter großen Grundstück in der Gemeinde Wingst. Sie wird im Katalog der Firma Norddeutsche Grundstücksauktionen AG zum Startpreis von 95 000 Euro angeboten.

Avatar_prignitzer von dpa

07. November 2019, 17:22 Uhr

Nach weiteren Angaben haben verschiedene Messgeräte in der Anlage früher zeitliche und örtliche Schwankungen des Erdmagnetfeldes erfasst. Käufer müssen sich aber wegen der Nutzung mit dem Landkreis Cuxhaven und der Gemeinde Wingst abstimmen: Im Flächennutzungsplan ist das Grundstück noch als Sondergebiet Observatorium dargestellt.

Auch der Heisenhof in Dörverden soll bei der Auktion am 30. November versteigert werden. Das 24 000 Quadratmeter große alte Rittergut ist mit einem Startpreis von 95 000 Euro verzeichnet. Die teilweise unterbunkerte Anlage wurde bekannt, weil der rechtsradikale Anwalt Jürgen Rieger dort 2004 ein Schulungszentrum einrichten wollte. Der Landkreis Verden versucht seit Jahren, das Gutsschloss und die Nebengebäude abreißen zu lassen. Die Gebäude dürfen nur stehen bleiben, wenn das Anwesen für Land-, Garten- oder Forstwirtschaft genutzt wird. Die Gemeinde will die Abrissverfügung aber zurücknehmen, falls ein neuer Käufer ein überzeugendes Nutzungskonzept vorlegt.