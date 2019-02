Handwerk : Kammern starten Umfrage unter Chefs zur Kommunalwahl

von dpa

08. Februar 2019, 15:45 Uhr

Unternehmer in Westmecklenburg können sich bis zum 22. Februar an einer Kammerumfrage zur Wirtschaftsfreundlichkeit ihrer Kommune beteiligen. Mit den Ergebnissen wollen Industrie- und Handels- sowie die Handwerkskammer Diskussionen zur Kommunalwahl vorbereiten, teilten beide am Freitag mit. Gefragt werde unter anderem nach Verkehrsanbindung, Ausschreibungspraxis für öffentliche Aufträge, Gewerbesteuer oder nach Qualität, Zusammenarbeit und Erreichbarkeit der zuständigen Berufsschule. Breiteren Raum nehme der Block zur digitalen Infrastruktur ein, in dem Breitbandverfügbarkeit und die Qualität von Internet und Mobiltelefonie eingeschätzt werden sollen. Die Umfrage soll einen Beitrag zur Meinungsbildung der Wirtschaft im Westen des Landes leisten, hieß es.